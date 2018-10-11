علق الفنان محمد ممدوح، على لقطته مع المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، ودعوتها إياه لمساعدتها على صعود المسرح بسبب فستانها الطويل.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الأربعاء، إن هذا المشهد لم يثر غضب زوجته نهائيًا، واصفًا امرأته بأنها لطيفة.

وردًا على تعليق الإعلامية منى الشاذلي على الموقف ووصفها «ريا» بأنها لطيفة هي الأخرى، أجاب ممازحًا: «مراتي ألطف منها بكتير».

وكانت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، قد قدمت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي أقيمت في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الماضي، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.

ودعت «ريا» الفنان محمد ممدوح، بشهرته «تايسون»، لمساعدتها على صعود المسرح، بسبب فستانها الطويل، ممازحة إياه وسط الحضور بقولها «لو مكنتش متجوزة يا تايسون، ابقى كلمني».