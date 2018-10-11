شتاينماير يطلب الصفح من اليونان على الجرائم النازية بحقها

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طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من اليونان على الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا خلال الاحتلال النازي لها.

وقال شتاينماير خلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الخميس إن فظائع لا يمكن تصورها ارتكبت باسم ألمانيا.

وجاء تصريح الرئيس الألماني بعد زيارة معسكر الاعتقالات النازي السابق خيداري بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.

تابع شتاينماير: "ننحني أمام الضحايا... ونطلب قبل كل شيء العفو في اليونان عما حدث".

واحتُجز أثناء الاحتلال الألماني لليونان ما يصل إلى 25 ألف شخص في المعسكر المذكور ثم نفذ النازيون بعد عام 1941 عمليات قتل جماعي رميا بالرصاص وارتكبوا جرائم أخرى فظيعة في الكثير من المناطق باليونان وقتل 60 ألف إلى 70 ألف من اليهود اليونانيين وحدهم.

وحذر الرئيس الألماني من نسيان الذنب السياسي والأخلاقي الذي ارتكبته ألمانيا وقال إن ذلك ليس له علاقة بالمواقف القانونية المختلفة فيما يتعلق بالتعويضات مثار الجدل التي يطالب بها اليونانيون ألمانيا.

من جانبه قال تسيبراس إنه من الضروري تجاوز الخلافات والأفكار النمطية بين ألمانيا واليونان.

غير أن رئيس الوزراء اليوناني حذر في الوقت ذاته من تجاهل الاختلافات في تقدير "الماضي البعيد" بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي وقال إنه لابد من حسم هذه الاختلافات على أساس القانون الدولي "الذي نحترمه جميعا".

يشار إلى أن ألمانيا ترفض مطالبات اليونان بشأن تعويضها عن فترة الاحتلال النازي وتسديد قرض إجباري حصلت عليه ألمانيا النازية من اليونان أثناء الاحتلال.

و حسب الجانب اليوناني فإن المبلغ المطلوب من ألمانيا دفعه يبلغ نحو 10 مليارات يورو.

وترى الحكومة الألمانية أنه لم يعد من حق اليونان وفقا للقانون الدولي المطالبة بتعويضات على فترة الاحتلال النازي لها إبان الحرب العالمية الثانية.

ولا تزال هذه القضية حاضرة في اليونان التي تشهد انتخابات العام المقبل.