تركيا تعلن عن تشكيل طاقم مشترك مع السعودية للتحقيق في اختفاء «خاشقجي»

أعلن مسؤول بارز بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن طاقمًا تركيًا سعوديًا مشتركًا سيحقق، بناءً على طلب الرياض، في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وذلك بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.