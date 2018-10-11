محافظ الغربية يجري جولة تفقدية لكافة مراكز ومدن المحافظة

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن الجولات المخططة له تستهدف مساندة رؤساء مراكز المدن وتوفير كافة المعدات المطلوبة وإمكانيات المحافظة بالكامل للتخلص من القمامة والمشاكل الموجودة بالمراكز والمدن، وأنه سيكون هناك مرور مفاجىء على كافة مراكز المدن بعد الانتهاء من الحملات المكبرة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات.

جاء ذلك في بيان لديوان عام المحافظة بعد حملة مكبرة قادها المحافظ شملت مركز ومدينة كفر الزيات للتعرف على المشكلات التي تواجه المركز على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها وكذا متابعة التخلص من تراكمات القمامة بالمركز وحالة النظافة بالشوارع والميادين والوقوف على موقف الخدمات الطبية ومدى انتظام العملية التعليمية بالمركز ومتابعة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وخلال الجولة - حسب البيان - تم افتتاح مدرسة إبيار الإعدادية بنات المقامة على مساحة 1937 مترا مربعا وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه وتضم 9 فصول إعدادي وتم تنفيذها في مدة 8 شهور.

وتفقد محافظ الغربية أيضا العمل في محطة المياه الارتوازية بقرية إبيار حيث وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تحاليل وتطهير خطوط المياه وفق الجدول الزمني الموضوع وعرض النتائج بصفة دورية وكذا تكهين كافة المعدات القديمة بالمحطة.

وشملت الجولة التفقدية محطة رفع الصرف الصحي بقرية إبيار التي تعمل بطاقة 100 ل/ ث وتستوعب 26 ألف متر مكعب يومياً، ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين مديرية الري والموارد المائية ومجلس مدينة كفر الزيات وإدارة المواقف بالمحافظة لإنشاء موقف خاص بالقرية وكذا الإزالة الفورية للتعدي على أملاك الري بترعة بحر سيف بإبيار وكذا ترميم وإعادة الشيء لأصلة بشارع المدارس بالقرية جاء ذلك بعد لقاء محافظ الغربية بأهالى القرية والاستماع إلى مشاكلهم.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة محطة مياه الشرب بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات حيث إنه مقرر زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 26000م3/ يوم إلى 60000م3/ يوم بتكلفة 151 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 24 شهر، وخلال التفقد أصدر توجيهاته بالتنبية على كافة المقاولين على مستوى المحافظة بنقل كافة مخلفات المباني خارج المحافظة مؤكداً أن المقالب الوسيطة مخصصة للقمامة فقط وليست مخصصة لمخلفات المباني وإنه يمكن الإستفادة من مخلفات المباني بالتعاقد مع مصانع تدوير مخلفات البناء.

وتفقد المحافظ منطقة ترحيل القمامة "النقطة الوسيطة" بكفر الزيات حيث وجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بنقل القمامة المتبقية والتي تقدر بـ3 آلاف طن قمامة في مدة لاتتجاوز 5 أيام والجدير بالذكر أنه تم نقل حوالي 60 ألف طن قمامة من المقلب الوسيط بكفر الزيات إلى المدفن الصحي بالسادات بناءً على توجيهات ومتابعة اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية للتخلص من أكوام القمامة على مستوى المحافظة والتي تصل إلى 250 ألف طن وتحتاج 25 مليون جنيه لنقلها.

وفي إطار هذه الجولة التفقدية، زار المحافظ مستشفى كفر الزيات العام للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير كافة نواقص الأدوية بالمستشفى وكذا توفير أطباء بصفة مستمرة لمتابعة وحدات الغسيل الكلوي وكذا توفير مفرمة للنفايات الطبية بالمستشفى.