تستضيف محافظة الإسكندرية، ملتقى التوظيف الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير فرص عمل حقيقية لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وذلك يوم السبت المقبل الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٣ عصرا بمركز شباب سموحة.



وأكد عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على أهمية إقامة مثل هذا الملتقى في الإسكندرية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الشركات والمصانع المشاركة، مشيرًا إلى أن الهدف من الملتقى هو إتاحة فرص عمل للشباب.



ووجه قنصوة الشكر لوزارة الشباب والرياضة على حرصها على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية، مؤكدًا أن مصر تبنى بسواعد أبنائها وشبابها فلابد من تعاون وتكاتف الجميع من أجل بناء المستقبل.