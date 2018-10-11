هنأ المصور كريم نور، المطرب عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ57.

ونشر "نور"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو وعلق قائلاً: "لغاية عندك وبنيجي كأننا جمهور، أول مرة يقابلك وأول مره يشوفك وأول مره يشتغل معاك، هتفضل مهما كان في نظرنا مهما كان الشغل والعشرة اللي بينا، أسطورة كبيرة أثرت في حياتنا".

وتابع مصور "الهضبة": "في أوقات كتير الواحد بيشوف صعوبات في حياته، بس دايمًا بيبص ويشوف الراجل ده نجح إزاي ومهما اتهاجم واتحارب مكنش حد بيأثر فيه، وبيزيدوا قوة دايمًا، فربنا يخليك لينا، أحسن قوة، وفخورين إن إحنا جيل عمرو دياب، كل سنة وانت طيب".