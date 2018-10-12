«حماس»: العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي ستتواصل

باركت حركة "حماس" الإسلامية، عملية طعن نفذها فلسطيني، اليوم الخميس، ضد جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة أن العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل ستتواصل.

ووصفت «حماس»، في بيان صحفي، طعن فلسطيني الجندي الإسرائيلي عند حاجز عسكري في شمال الضفة الغربية بـ"البطولية"، وقالت إن "الشعب الفلسطيني سيواصل توجيه ضرباته للاحتلال حتى رحيله عن أرضنا".

وأضافت «حماس»، أن عملية الطعن "تأتي في سياق الرد على غطرسة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته (..) ودليلاً على فشل المنظومة الأمنية لإسرائيل".