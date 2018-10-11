احتجاز مركب صيد مصري على متنه 10 بحارة في ليبيا

أكد آمر قاعدة طبرق البحرية الليبية، اللواء الناجي بوعلوية، احتجاز جرافة صيد مصرية قبالة سواحل مدينة درنة، فجر الأربعاء، مشيرًا كذلك إلى احتجاز جرافتي صيد إيطاليتين، كان قد تم الإعلان عنهما في وقت سابق أمس.



وقال بوعلوية لـ«بوابة الوسط»، إن زورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن من جر الجرافات، المصرية والإيطالية، إلى نقطة سوسة البحرية للتحقيق مع أطقمها، مشيرًا إلى أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارًا وعلى المصرية 10 بحارة مصريين.



وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية أنه"تم جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية بالقوة لأنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.