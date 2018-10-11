ضبط 33 شيكارة دقيق وطن ملح فاسد خلال حملة تموينية مكبرة بمغاغة بالمنيا

حررت إدارة التموين بمغاغة بالمنيا ، 71 قضية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع الوحدة المحلية ومديرية التموين بالمنيا بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

قال اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز مغاغة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 71 محضر مخالف بمخابز6 قرى (دهمرو -برطباط -شم البحريه -بني خالد -الملك -كفر الصالحين ) بالإضافة إلى مدينة مغاغة ،حيث جاءت المحاضر ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن -غير مطابق للمواصفات -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل -عدم إعطاء بون صرف للمواطن وعدم نظافة أدوات العجن – ضبط 1800رغيف غير مطابق للمواصفات)، كما تم ضبط 33 شيكارة من الدقيق وطن ملح فاسد ،وأضاف إنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجره بقوت الشعب.