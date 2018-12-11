مسؤولة فرنسية: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو «الوحيد الممكن»

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أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن إرجاء التصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن لوازو القول: «لقد بذلنا الكثير لمساعدة المملكة المتحدة، اتفاق الخروج الذي توصلنا إليه هو الاتفاق الوحيد الممكن». وأضافت: «لقد قدمنا الكثير من التنازلات للتوصل لهذا الاتفاق».

وأوضحت: «نحن نأمل أن تصدق أغلبية من النواب البريطانيين على اتفاق الخروج، ولكن علينا أن نستعد لخروج بدون اتفاق ونحن نعد أنفسنا لذلك».

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أمس الاثنين تأجيل التصويت على اتفاق من الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني «لأنه سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات».