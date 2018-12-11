مسؤول بريطاني: ماي تسعى لتأكيدات إضافية من الاتحاد الأوروبي بشأن شبكة الأمان

قال مارتن كالانان، وهو وزير دولة بريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقوم، اليوم الثلاثاء، بجولة إلى العواصم الأوروبية سعيا للحصول على تأكيدات إضافية بأن بلادها «لا يمكن أن تبقى بشكل دائم محاصرة» فيما يعرف بشبكة الأمان.

وقال كالانان في بروكسل إن ماي تزور لاهاي وبرلين وبروكسل «للبحث عن تلك التأكيدات الإضافية التي طلبها أعضاء البرلمان بأن لا يمكن أن تبقى المملكة المتحدة عالقة بشكل دائم في ظل شبكة الأمان».

وأكد بالقول: «أعتقد أنه من المهم للغاية أن تكون هذه الضمانات الإضافية ملزمة قانونا»، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطوي على إعادة فتح اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

ويشعر المتشككون في أوروبا بالقلق من أحكام شبكة الأمان التي سوف تربط بريطانيا بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي، دون أن تكون لندن قادرة بصورة أحادية على التوقف عن الالتزام بهذه الأحكام.