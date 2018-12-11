صندوق النقد الدولي يحبط آمال نيجيريا وأعضاء «أوبك» ويقلص توقعاته لأسعار النفط

أحبط صندوق النقد الدولي آمال البلدان الأعضاء الإفريقية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومن بينها نيجيريا، حيث توقع هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية إلى أقل من 58 دولارا للبرميل في عام 2019.

وكشف الصندوق -في تقرير عن أسعار النفط الخام على الأجلين القصير والمتوسط- أنه من المتوقع هبوط سعر البرميل إلى 53.6 دولار للبرميل بحلول عام 2023، وذلك على الرغم من جهود منظمة (أوبك) لتجميد سقف إنتاجها لتعزيز الأسعار في الأسواق.

وكان الصندوق قد توقع في عام 2017 أن يصل سعر البرميل إلى 62.3 دولار عام 2019.

وحذر صندوق النقد الدولي نيجيريا من أنها لن يحالفها الحظ إذا تراجعت أسعار الخام في الأسواق.. فيما تعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا.