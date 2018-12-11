جولة محادثات جديدة بين سول وواشنطن حول تقاسم كلفة الدفاع

تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في سول جولة جديدة من المحادثات حول تقاسم كلفة وجود القوات الأمريكية، البالغ قوامها 28500 جندي في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الجانبين سيعملان على التوصل إلى اتفاق أثناء الجولة العاشرة من المحادثات حول اتفاقية التدابير الخاصة بشأن تقاسم التكاليف التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.

وتستمر المحادثات حتى يوم الخميس المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة تطالب بزيادة كبيرة في مساهمة كوريا الجنوبية. وفي هذا العام وحده، ساهمت كوريا الجنوبية بـ960 مليار وون (859 مليون دولار) لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، التي تعتبر رادعا رئيسيا ضد هجوم كوري شمالي محتمل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من كوريا الجنوبية دفع ما يصل إلى ضعف المبلغ الحالي، أي ما يعادل 6ر1 مليار دولار سنويا للسنوات الخمس المقبلة.