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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأنجولى بنسبة 2.4% خلال 2019

لواندا - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 7:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 7:34 م

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد الأنجولي نموا بنسبة 2.2% خلال العام الجاري، يعقبه نمو متوقع بنسبة 2.4% العام المقبل 2019.

وقال الصندوق، في تقرير أصدره عن الاقتصاد الأنجولي، "إن اقتصاد أنجولا حقق تطورا ملموسا بفضل تحسن أسعار النفط في أعقاب التراجع الذي منيت به على مدار العامين الماضيين، وكان معدل النمو الاقتصادي في أنجولا قد بلغ 0.7% في 2017".

وبين أن أنجولا أظهرت أداء متسارعا لنموها الاقتصادي، لكن الأنشطة الاقتصادية اتسعت بوتيرة أقل من متوسطها في الدول جنوب الصحراء الأفريقية، مضيفا أن نمو الاقتصاد العالمي يتوقع ارتفاعه إلى 3.9% خلال العامين الجاري واللاحق.


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