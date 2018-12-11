طرفا النزاع اليمني يتبادلان قوائم الأسرى والمعتقلين

تبادل وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين اليوم الثلاثاء، قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وذكرت قناة "العربية الحدث" أن الوفد الحكومي قدم قوائم بـ8200 اسم ، في حين قدم الانقلابيون قوائم بـ7 آلاف اسم.

وأضافت أن الاتفاق يقضي بأن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوما من تبادل القوائم بأسمائهم.

وكان المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، قد أكد أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى الذي تم توقيعه سابقا سيتم خلال اليومين المقبلين.