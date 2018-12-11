الحكومة البريطانية: البرلمان يصوت على اتفاق «بريكست» قبل 21 يناير المقبل

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أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، عن اعتزام البرلمان التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، قبل يوم 21 يناير المقبل، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.