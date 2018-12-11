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الصين ترسل 100جندي من قوات حفظ السلام إلى دارفور

بكين- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 2:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 2:17 م

غادرت مجموعة تضم مائة فرد من قوات حفظ السلام الصينية، مطار بكين الدولي اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى "دارفور " بالسودان، للمشاركة في مهمة لحفظ السلام لمدة عام.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم ، أن هذه هي أول مجموعة من فريق قوات حفظ السلام الذي يضم 225 عضوا، والذي يمثل الدفعة الـ15 التي أرسلتها الصين إلى منطقة "دارفور"، حيث من المقرر أن تغادر المجموعة الثانية يوم الثلاثاء القادم.

وستضطلع المجموعة بمهام الحفاظ على الإمدادات، والمشاريع الهندسية، وترميم المباني، وبناء وإصلاح المنازل والطرق والمطارات.

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