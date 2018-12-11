«سبوتنيك»: طائرات روسية قادرة على ضرب الولايات المتحدة تصل أمريكا الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات روسية قادرة على ضرب الولايات المتحدة وصلت إلى أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الوكالة أن رحلة الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسي من روسيا إلى فنزويلا، تعتبر حدثا تاريخيا، حيث حلقت الطائرات فوق أكثر من ربع الكرة الأرضية، قاطعة مسافة تزيد على 10 آلاف كيلومتر.

وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية قد أعلنت رد فعل مسؤولي البنتاجون "وزارة الدفاع الأمريكية" قبل وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا، ونقلت عن المسئولين قولهم: "إن واشنطن ستتابع طائرات (تو-160) باهتمام لأن هذه الطائرات تستطيع توجيه الضربات الصاروخية لأهداف في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية".

ووفقا لمسؤولي البنتاجون، فقد وصلت قاذفات الصواريخ الروسية إلى فنزويلا لإجراء تمارين، منها تمرين التزود بالوقود في الجو.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الفنزويلي كان قد زار العاصمة الروسية موسكو في نهاية الأسبوع الماضي.