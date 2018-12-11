نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور الطائرات التجارية الإسرائيلية فوق أجواء بلاده

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، إن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية فوق أجواء بلاده.



ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال لقاء مع سفراء إسرائيل فى دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية: «وافق سلطان عمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر فى الأجواء العمانية».



ولم يصدر أى تعليق من جانب السلطات العمانية على ما ذكره نتنياهو، لكن الأخير أشار إلى أنه «ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكى يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا».



وترفض السعودية السماح للشركة الإسرائيلية بالمرور بأجوائها. وترفض الدول التى لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة العربية منها، السماح للطائرات الإسرائيلية السفر فى أجوائها.