الأمم المتحدة: مقتل 6 رهائن مختطفين لدى داعش في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابي قتل ستة أشخاص أُسروا خلال هجوم شنته الجماعة المتطرفة في أكتوبر الماضي.

وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، وصفت البعثة عملية القتل بأنها "أمر مقيت للغاية" وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.

وكان الستة ضمن مجموعة من 10 أشخاص اختطفوا في الهجوم على مدينة الفقهاء بوسط ليبيا في 28 أكتوبر الماضي، ولقي ما لا يقل عن أربعة آخرين حتفهم في الهجوم.

وقال عثمان حسونة عميد بلدية الجفرة، حيث تقع المدينة ، لقناة "ليبيا الأحرار" التليفزيونية، إنه كانت هناك مفاوضات مع المهاجمين لإطلاق سراح المختطفين، ولكن الاتصالات انقطعت.

وأضاف حسونة أن المفاوضات يجريها زعماء القبائل والجيش الليبي مع الجماعة المسلحة.

كما أدانت البعثة الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي من قبل رجال القبائل ، مما اضطر العمال إلى إغلاق خط الإنتاج.