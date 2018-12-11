مسئول تشيكي: تونس مثال يحتذى به لإرساء الأمن و ضمان الاستقرار السياسي

قال نائب وزير الخارجية التشيكي "مارتن تلابا" إن تونس تتشكل حاليا على مزايا المناخ الملائم للاستثمار، وهي نموذج يحتذى به لا سيما بما تحقّقه من نجاحات في إطار مسارها الانتقالي، وبما قطعته من أشواط هامة في تثبيت الديمقراطية ودفع الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد بمقر رئاسة الحكومة ، حيث استعرض خلال اللقاء واقع و مستقبل التعاون و الشراكة القائمة بين تونس و التشيك.

وأوضح تلابا أنّ تونس أصبح مثالا يحتذى به في مساعيها الرامية لإرساء الأمن وضمان الاستقرار السياسي والمجتمعي، وأنّ التشيك تولي أهمية بالغة لمزيد من توطيد و دفع التعاون مع تونس في شتى الميادين.

وأشار إلى جملة من المشاريع المشتركة سيجري تنفيذها بداية من العام القادم تشمل مجالات عديدة منها تجميع السيارات والتكنولوجيات المتطورة.