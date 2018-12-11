زيمبابوى تواجه نقصا حادا فى المهندسين بمجال البنية الأساسية

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كشف رئيس معهد المهندسين فى زيمبابوى، النقاب عن أن بلاده تواجه نقصا فى عدد المهندسين العاملين لديها.

جاء ذلك خلال مؤتمر تم عقده مؤخرا فى هرارى لبحث سبل تطوير البنية الأساسية فى زيمبابوى، معربا أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر عن قلقهم بشأن مسألة نقص المهندسين العاملين فى بلادهم وسفر البعض إلى الخارج للعمل هناك.

وأوضح رئيس معهد المهندسين المهندس اسرائيل رودزى، قائلاً "إن دور المهندسين دور حاسم فى عملية تطوير البنية الأساسية، خاصة بعد أن فتحت زيمبابوى أبوابها أمام رجال الأعمال للقيام بأنشطة استثمارية".

وأشار إلى أن مؤتمر تطوير البنية الأساسية يأتى بعد أن دخلت زيمبابوى مرحلة جديدة، وتم خلاله التأكيد على ضرورة تدريب مهندسين جدد لسد العجز الراهن، لأن المهندسين يقومون بدور حيوى فى عملية تطوير البنية الأساسية، وأن الأمر يتطلب التعاون مع الحكومة فى هذه المرحلة.