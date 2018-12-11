العراق يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة ذكية غربي بغداد

أعلن مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة "تراك" الكورية الجنوبية لإنشاء مدينة ذكية في منطقة الحبانية السياحية غربي بغداد.

وقال محافظ الأنبار فرحان الدليمي، في تصريح صحفي اليوم: "وقعنا مع مدير شركة تراك الكورية الجنوبية للتطوير والاستثمار، تشونج موون، مذكرة تفاهم لإنشاء المدينة الذكية على ضفاف بحيرة الحبانية على مساحة تبلغ 30 مليون متر مربع".

وأضاف أن هذه المدينة ستضم مرافق سياحية وخدمية وفندقا يتألف من 32 طابقا ومنتجعا سياحيا متطورا، ومستشفى حديثا بـ300 سرير، لافتا إلى أن المشروع سينفذ على أربع مراحل تتولى المرحلة الأولى إنجاز 640 وحدة سكنية تناسب رغبات أبناء المحافظة.

وذكر أن هذه المذكرة تعد أولى البوادر الاستثمارية الحقيقية التي ستنفذ في محافظة الأنبار بعد تحريرها، وستكون منطلقا لمشاريع استثمارية كبيرة ستساهم في حل أزمات المواطن، وتوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين، وتعمل على دعم ملف الاستقرار في عموم مناطق المحافظة.