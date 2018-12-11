استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد، اليوم الثلاثاء، فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فلسطينيا نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى الأهلي في الخليل، جراء إصابته بعيارات نارية أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وبحسب المصادر، فإن الفلسطيني أصيب قرب حاجز عسكري وهو يستقل سيارته قرب بلدة إذنا غرب الخليل، فيما قال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار على سائق سيارة فلسطينية بعد رفضه التوقف للفحص على حاجز عسكري.

يأتي ذلك فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 28 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، اليوم، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، وجرت الاعتقالات في نابلس وطوباس وطولكرم والخليل.

وخلال حملة الاعتقالات في طوباس، أصيب 3 شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال، بحسب المصادر الفلسطينية.