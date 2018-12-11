القبض على 14 إسرائيليا وكولومبيين اثنين لاستغلال الأطفال جنسيا في بوجوتا

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ذكرت وسائل إعلام كولومبية، أمس الاثنين، إن الشرطة فككت عصابة إجرامية إسرائيلية كولومبية استغلت ما لا يقل عن 70 تلميذة بعد أن قامت بتقديمهن لسائحين من أجل ممارسة الجنس معهن.

وتعمل الشبكة الإجرامية في العاصمة بوجوتا وميدلين بشمال غربي البلاد وسانتا مارتا وكارتاهينا دي إندياس على الساحل الشمالي للبلاد.

ويعتقد أن الشبكة تتألف من 14 إسرائيليا وكولومبيين اثنين أحدهما ضابط شرطة محلي.

وكانت الفتيات (لم يتم الكشف عن أعمارهن) تتقاضين ما يتراوح بين 200 ألف إلى 400 ألف بيزو (63 – 126 دولارا) لتقديم خدمات جنسية للسياح في الفنادق.

ويعتقد أن الشبكة بدأت العمل في ميديلين منذ ست سنوات.

وقال رئيس بلدية ميديلين فيديريكو جوتيريز: "ثمة شيء فظيع يحدث لنا كمجتمع لأن العديد من الأشخاص كانوا يعلمون أن هذا يحدث وسمحوا بحدوثه."