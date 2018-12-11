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برلمانية عراقية: اكتشاف عنصر الكادميوم السام في مياه شط العرب كارثة

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 10:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 10:01 م

أكدت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري اليوم " الثلاثاء" أن اكتشاف عنصر "الكادميوم" السام في مياه شط العرب، وتسببه بتسمم المواطنين هي كارثة لا يمكن وصفها، مشددة على ضرورة متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية.

ونقلت قناة "العراقية الاخبارية"، عن البجاري قولها إن "عنصر الكادميوم السام الذي اكتشفه فريق مركز "الدنا" العدلي في مياه شط العرب الذي تسبب فى تسمم أهالي البصرة هو كارثة حقيقية.

وأضافت "سنواصل التنسيق مع الجهات المعنية التابعة للصحة والبيئة والحكومة المركزية والمحلية لمعرفة أسباب التلوث، وكيفية إنقاذ حياة المواطنين من مضاعفاتها".

وكان النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي طالب اليوم، الثلاثاء، بالإسراع في تخصيص موازنة عاجلة تغطي نفقات إنشاء مراكز متخصصة في معالجة الاثار المترتبة عن تلوث مياه البصرة بالكادميوم السام.


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