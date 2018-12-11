مسؤول أممي: مقتل 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم بين 2015 و2017

أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فورست، أمس الاثنين، أنه خلال العامين 2015 و2017 قُتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم؛ لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها.

وقال «فورست» في باريس بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، إن الحالة الراهنة لا تدعو للسرور، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها بشكل متزايد الجريمة المنظمة، ولكن ترعاها أحيانًا شركات دولية تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.

ولفت المقرر الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد ظاهرة «الإفلات من العقاب».

وعلى سبيل المثال، سلط المقرر الأممي الضوء على الوضع في أمريكا اللاتينية حيث «من أصل كل 100 جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتم التحقيق في 5 جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقهم».

كما أعرب «فورست» عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من «تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية».

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إنه «داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولاسيما بسبب صعود خطابات شعبوية، نلاحظ انتكاسات هامة لحقوق الإنسان».