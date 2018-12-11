جزر القمر والصين تتعهدان بالعمل من أجل تعزيز التعاون والثقة بين البلدين

أعربت جزر القمر والصين، عن تعهدهما بالعمل من أجل تعزيز التعاون والثقة السياسية بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذى عقده مؤخرا وزير الشئون الخارجية لجزر القمر سويف محمد الأمين مع وزير الخارجية الصينى وانج يى خلال زيارته للصين.

وقال الأمين "إن جزر القمر تؤيد مساعى الصين لتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة، وتؤيد مبدأ (الصين واحدة)، معربا عن إمتنانه للصين على دعمها الطويل الأمد والمساعدة التى قدمتها لبلاده لتحقيق التنمية، كما أعرب عن أمله فى العمل من أجل دفع التعاون الثنائى بين البلدين إلى الأمام فى بناء البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية".

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الصينى الجانبين إلى التنسيق فى الشئون الدولية وتعزيز التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الكبيرة والصغيرة، معربا عن اعتقاده بأن كافة الدول أعضاء فى المجتمع الدولى على قدم المساواة بغض النظر عن حجمها وقوتها وثروتها.