الصين تؤكد دعمها لأجندة التنمية الشاملة فى كينيا

تعهدت السفيرة الصينية لدى كينيا صن باوهونج مجددا بالعمل من أجل دعم أجندة كينيا للتنمية التى تركز على توفير الإسكان والرعاية الصحية والتصنيع والأمن الغذائى، معربة عن ثقتها فى أنها ستتمكن من دفع العلاقات الودية التقليدية بين الصين وكينيا إلى الأمام وتعميق التعاون بين البلدين.

وقالت صن "سأقدم الدعم الكامل لتحقيق رؤية كينيا لعام 2030 وتحقيق أجندتها للتنمية، وسأعمل من أجل ضمان استمرار التعاون لتحقيق الفائدة المشتركة لشعبى البلدين لكى تكون كينيا قدوة فى بناء المجتمع والمستقبل المشترك للصين وأفريقيا".

وأضافت "لمست وجود رغبة قوية وتصميما لدى حكومة وبرلمان كينيا على العمل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون بين الصين وكينيا"، منوهة بأن الصين أصبحت للعام الثالث على التوالى أكبر شريك تجارى واستثمارى لكينيا، حيث توجد حاليا أكثر من 400 شركة صينية تعمل فى كينيا حاليا، ساعدت على توفير 130 ألف فرصة عمل للسكان المحليين.

وأشارت إلى أن حوالى 70 ألف سائح صينى زاروا كينيا خلال العام الماضى، وأنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين الصينيين فى كينيا إلى 100 ألف سائح خلال العام الحالى.