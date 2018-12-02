ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى قتيلين و11 جريحًا بينهم اثنين في حالة حرجة، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

ويتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الحادث، وكلف وزير داخليته، بالتوجه إلى المدينة.

وتطارد قوات الشرطة الفرنسية، مطلق النار، بعد أن تعرفت على هويته من خلال كاميرات المراقبة، وهو كان يشتبه بصلته بأنشطة إرهابية.

ووقع الحادث بالقرب من سوق هدايا لعيد الميلاد، بينما أغلقت السلطات مبنى البرلمان الأوروبي في المدينة، بعد الواقعة.