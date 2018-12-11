الداخلية المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة القنيطرة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 - 31 سنة، في مدينة القنيطرة شمال العاصمة (الرباط).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن الأبحاث الأولية أفادت بأن المشتبه بهم انخرطوا في أعمال الدعاية للتنظيم، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق بصفوف "داعش" سواء في سوريا والعراق أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بالتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية، وأنه كان على اتصال دائم بأحد العناصر المتشددة الذي تم إيقافه الشهر الماضي في مدينة أيت ملول، بتهمة التورط مع عنصر آخر في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت -في وقت سابق- عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال (وسط) يشتبه في ارتباطها بالتنظيم.