رئيس المفوضية الأوروبية: لا مجال لإعادة التفاوض في اتفاق البريكست

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه لا يوجد مجال لإعادة التفاوض في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة، حيث إنه مازال مقتنعا بأن هذا الاتفاق هو الأفضل والوحيد القابل للتطبيق.

وأضاف يونكر - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، نقلتها شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه سيجتمع برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم في بروكسل، ليس لإعادة التفاوض، وإنما يمكن بالطبع تقديم مزيد من الإيضاحات.

وكانت ماي قد أرجأت التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي كان من المقرر إجراؤه داخل مجلس العموم البريطاني اليوم .. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن يتم رفض خطة ماي، مما يهدد مستقبلها السياسي ويضعه على المحك.

وتتمركز المعارضة الشديدة للاتفاق حول حدود أيرلندا، التي ستبقى بموجبه مفتوحة مع المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل، وطالب عدد من أعضاء البرلمان رئيسة الوزراء بالعودة إلى بروكسل وطلب إعادة التفاوض حول الاتفاق.