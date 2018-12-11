مسؤول ألماني: ماي لا يمكنها توقع تعهدات من ميركل

في الخلاف حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذكر وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت أنه لا يجوز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تأمل في الحصول على تعهدات من جانب المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال روت، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل قبيل الاجتماع المقرر عقده بين ماي وميركل في برلين: «من الجيد دائما تبادل الحوار، لكن لن يكون هناك بالتأكيد تعهدات بإعادة التفاوض»، مضيفا أنه لا يوجد حاليا أساس لإعادة فتح ملف اتفاقيات البريكست.

وأردف روت قائلا -في إشارة إلى الخلاف الداخلي في بريطانيا حول اتفاقية البريكست- «لا نريد معاقبة أحد في المملكة المتحدة، لكن يتعين الآن على لندن أن تفي بالمهام»، مضيفا أن هناك حاجة حاليا «لروح بناءة».

ومن جانبها، أعربت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو عن قلقها إزاء الوضع الراهن، مضيفة أن اتفاقية الخروج المطروحة حاليا هي أفضل اتفاقية ممكنة، مشيرة إلى أنه يتعين على المسؤولين السياسيين الاستعداد الآن لسيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وقال روت: «الوقت ينفد. هذا أمر تعلمه جميع الأطراف».