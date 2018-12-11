هولندا تدشن مشروعات لدعم اللاجئين وتطوير الزراعة بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سفيرة هولندا لدى الخرطوم كارين بوفن عن تدشين بلادها لعدد من المشروعات لدعم اللاجئين وتطوير الزراعة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لمدينة كوستي عاصمة ولاية النيل الأبيض، للتعرف على احتياجات اللاجئين وتدشين دعم بلادها للاجئين بالولاية، وذلك برفقة ممثلي المفوض السامي لشئون اللاجئين، ومعتمد اللاجئين ومفوضية العون الإنساني، بجانب المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وتفقدت السفيرة الهولندية ومرافقوها، عدداً من معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان بمناطق الولاية المختلفة.

وقالت بوفن إن الزيارة تأتي في إطار دعم دولتها واهتمامها باللاجئين، مشيدة بجهود الحكومة السودانية والحكومة المحلية في النيل الأبيض لتوفير الخدمات والمأوى للاجئي دولة جنوب السودان.

من جهته، أوضح المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفا رانداشان أن الزيارة تشمل بعض المناطق بمدينة كوستي، ومعسكر خور الورل والكشافة.

من جانبه، قال وزير المالية بالولاية صديق عبد القادر إن النيل الأبيض تأوي أكبر عدد من لاجئي دولة جنوب السودان والعائدين، مؤكداً دعم الولاية للمشروعات التي تنفذها هولندا في مناطق اللاجئين، منوها بأن جميع المنظمات تعمل بتنسيق لتقديم الخدمات.

وأشاد بما قدمته الحكومة الهولندية للولاية من دعم للاجئين وتطوير المشاريع الزراعية.

بدوره، قال مفوض اللاجئين بالنيل الأبيض عبدالقوي حامد إن الولاية تعمل بجهود كبيرة وتحتاج إلى الدعم.