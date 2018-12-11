«تايم» تمنح شخصية العام 2018 إلى خاشقجى و3 صحفيين آخرين

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شخصية العام لعام 2018، حيث منحتها إلى مجموعة من الصحفيين اسمتها بـ"الحراس والحرب على الحقيقة"، قدموا أرواحهم أو حريتهم ثمنا لعملهم.

وتضم المجموعة أربعة صحفيين هم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل داخل مقر القنصلية السعودية بمدينة أسطنبول فى أكتوبر الماضى، والصحفية الفليبينية ماريا ريسا وهى مسؤولة عن موقع إخباري مشهور بتغطيته النقدية لسياسات الرئيس رودريجو دوتيرتي المثيرة للجدل.

كما تضم أيضا صحفيين من مينمار يعملان لصالح وكالة رويترز وهما وا لوني وكياو سوي أوو المحتجزين في ميانمار منذ ديسمبر 2017، حيث اعتقلتهم السلطات أثناء تغطية حادث مقتل 10 رجال وأطفال من أقلية الروهينجا المسلمة في قرية "إن دين" في سبتمبر من نفس العام.

فضلا عن صحيفة "كابيتال جازيت" فى مدينة أنابوليس بولاية ميرلاند الأمريكية التى شهدت مقتل 4 صحفيين وموظف بالصحيفة بعد ما اقتحم مسلح غرفة الأخبار فى 28 يونيو الماضى.

ونشرت المجلة 4 أغلفة منفصلة لكل من: خاشقجي و صورة لصحفيا رويترز تحملها زوجتيهما والصحفية ريسا، وموظفو صحيفة كابيتال جازيت.

وقالت تايم إن الصحفي الذي التقط الصور للصحافيين المجسدين لشخصية العام لـ2018 والذين استهدفوا بسبب عملهم، تعرض بنفسه للسجن ووضع على قائمة سوداء لعقدين بسبب تغطيته لصراعات سياسية وحروب حول العالم.

وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسينثال فى مقال نشره على موقعها الإلكترونى: "مثل جميع الهبات البشرية، تأتينا الشجاعة على مستويات مختلفة وفي لحظات مختلفة"، مضيفا: "هذا العام نعترف بأربعة صحفيين وصحيفة واحدة دفعوا ثمنا باهظا لعملهم" مشيرا إلى أن إعلان أسمائهم جاء اغتناما لتلك اللحظة.

وبدأ تقليد المجلة لاختيار شخصية العام، فى عام 1927، لتحديد الشخص أو مجموعة أشخاص أن لهم أكبر الأثر على أحداث العام، سواء كانت جيدة أو سيئة.وكان يطلق عليه اسم "رجل العام" حتى عام 1999. وكانت المجلة قد منحت اللقب العام الماضى إلى حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.