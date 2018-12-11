الرئيس اللبناني يؤكد رفضه أي ممارسات تؤدي إلى توتر الوضع على الحدود

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، رفضه أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود.

وشدد عون، خلال استقباله، اليوم، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الجنرال ستيفان دل كول، على "تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701، انطلاقا من حرصه على المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب".

وقال عون إن "لبنان بلد محب للسلام ويعمل من أجل ترسيخه، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب، وإلى أهمية الإجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف أمن الجنوبيين وسلامتهم.

وأكد الرئيس اللبناني أن "لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الانفاق، والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه".

وكان كول أطلع الرئيس عون، خلال الاجتماع ، على التطورات الأخيرة عبر الحدود الجنوبية في ضوء عمليات الحفر التي بدأتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.