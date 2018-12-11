لجنة برلمانية: على تيريزا ماي تقديم استقالتها في حالة تصويت البرلمان بحجب الثقة عنها

خلُصت لجنة الإدارة العامة والشئون الدستورية بمجلس العموم البريطاني إلى أنه يتوجب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقديم استقالتها في حالة تصويت المجلس بحجب الثقة عنها.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن اللجنة قولها، إنه يتوجب على تيريزا ماي ترشيح خليفة لها في حال تصويت مجلس العموم البريطاني بحجب الثقة عنها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يواجه فيه زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين ضغوطا من أجل دعوة جميع قادة أحزاب المعارضة للتصويت بحجب الثقة عن ماي نظرا لتفاقم أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضحت الإندبندنت أن هذه الدعوة أطلقتها اللجنة البرلمانية بمجلس العموم البريطاني نظرا لوجود عدد من التساؤلات غير المُجاب عنها المتعلقة بقانون البرلمانات ذات الفترة المحددة لعام 2011؛ الذي لا يحدد الآلية التي يجب اتباعها في حال حجب الثقة عن الحكومة ووجود محاولات لتشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات عامة.