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فندق ياباني بصدد إجراء تجربة لاستبدال شفاطات الشرب البلاستيكية بأخرى خشبية

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 11:44 م

قال مدير أحد الفنادق بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن الفندق بصدد اختبار شفاطات خشبية للشرب مطورة حديثا لتحل محل شفاطات الشرب البلاستيكية.

وأضاف المدير، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الفندق سيجري تجربة بهذا الشأن اعتبارا من يناير المقبل، بحيث يتم حظر استخدام شفاطات الشرب البلاستيكية في مرافق تقديم خدمات الطعام بالفندق، بحلول شهر أبريل المقبل، وسط الجهود العالمية الرامية إلى تقليل تلوث البلاستيك البحري.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تقوم فيه شركات كبرى، بتكثيف الجهود الرامية إلى التخلص من شفاطات الشرب البلاستيكية، من أجل حماية البيئة البحرية.

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