روسيا: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي للهجمات السيبرانية

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قال نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الحاسوب، نيكولاي موراشوف، إن المصادر الرئيسية للهجمات السيبرانية هي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعرض موراشوف -خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا – سيفودنيا" اليوم الثلاثاء- إحصاءات التوزيع الجغرافي لمصادر الهجمات الإلكترونية عن السنوات 2016-2017.

وقال المسئول الروسي: "إن هذه البيانات تُظهر بوضوح أن المصدر الرئيسي للنشاط الخبيث هو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إنه وفقًا لتصنيف الدول، التي تشكل مصدرًا للتهديدات لأمن المعلومات، الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في هذا التصنيف تليها فرنسا وهولندا ودول أخرى".

يذكر أن عدة دول أوروبية وجهت اتهامات لروسيا بشن عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت عشرات المؤسسات الرياضية والعلمية على أراضي أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

ووصلت هذه الحملة إلى ذروتها مع إعلان وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لـ7 أشخاص من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني في إطار مؤامرة تخريبية شملت مختلف أنحاء العالم.

ونفت روسيا في أكثر من مناسبة الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة باستخدام هجمات سيبرانية، ووصفها السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأنها اتهامات عارية عن الصحة.