عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر جانبًا من إضراب عمال السكك الحديدية، في ألمانيا، عن العمل، وهو ما أدى إلى شلل حركة القطارات.

ويأتي إضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا، احتجاجًا على تدني أجور العاملين بها.