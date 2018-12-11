الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 12:47 م القاهرة القاهرة 21°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: تصريحات بومبيو غير دبلوماسية وجاءت في غير محلها

موسكو- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 12:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 12:20 م

وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إرسال القاذفتين الروسيتين إلى فنزويلا، بأنها جاءت في غير محلها وتخالف الأعراف الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء، "إنه ليس من اختصاص الكرملين التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ولكن الخارجية الروسية ستقوم بذلك"، لافتا إلى أن "تصريحات بومبيو غير دبلوماسية".

وأضاف: "نعتقد أن هذا التصريح في غير محله، فعندما يطلق بومبيو تصريحات كهذه بحق القيادة الروسية فهذا يعد اتهامًا خطيرًا جدًا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد انتقد -في وقت سابق- توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين "تو-160" إلى فنزويلا، معتبرًا ذلك هدرًا للمال العام في الدولتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك