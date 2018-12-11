الكرملين: تصريحات بومبيو غير دبلوماسية وجاءت في غير محلها

وصفت الرئاسة الروسية "الكرملين" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إرسال القاذفتين الروسيتين إلى فنزويلا، بأنها جاءت في غير محلها وتخالف الأعراف الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء، "إنه ليس من اختصاص الكرملين التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ولكن الخارجية الروسية ستقوم بذلك"، لافتا إلى أن "تصريحات بومبيو غير دبلوماسية".

وأضاف: "نعتقد أن هذا التصريح في غير محله، فعندما يطلق بومبيو تصريحات كهذه بحق القيادة الروسية فهذا يعد اتهامًا خطيرًا جدًا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد انتقد -في وقت سابق- توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين "تو-160" إلى فنزويلا، معتبرًا ذلك هدرًا للمال العام في الدولتين.