البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة أمنية في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، اليوم الثلاثاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة أمنية في مدينة كابول بأفغانستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- وقوف مملكة البحرين إلى جانب أفغانستان في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقف البحرين الثابت الذي يرفض كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومسبباتها.