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ألمانيا تزيد مساعداتها المالية للدول النامية للتكيف مع تغير المناخ

ألمانيا - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 6:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 6:21 م

أعلنت ألمانيا عزمها زيادة مساعداتها المالية للدول النامية للتكيف مع تغير المناخ، وتعهدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في مدينة كاتوفيتسه البولندية، بمساعدات إضافية بقيمة 70 مليون يورو.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "نضع هنا إشارة للتضامن بدعمنا لصندوق التكيف، لأن أكثر من يعانون من تغير المناخ هم الأقل تسببا في حدوثه".

وتعهدت الدول الغنية حاليا بجمع 100 مليار دولار سنويا خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، لتمويل إجراءات حماية المناخ في الدول الفقيرة.

وتدور المشاورات في كاتوفيتسه، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حول قواعد تطبيق اتفاقية باريس لحماية المناخ، التي تهدف إلى الحد من زيادة احترار الأرض بمقدار درجتين مئويتين.

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