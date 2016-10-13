السجن 12 عاما على الأقل لمراهق أسترالي أدين بالتخطيط لعمل إرهابي

ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أنه صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاما على الأقل بحق مراهق أسترالي لإدانته بالتخطيط لعمل إرهابي.

وأدانت هيئة محلفين المراهق، وعمره حاليا 18 عاما ولم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".

واعترف المدان، وهو من سكان سيدني، بالتعاطف مع تنظيم داعش عندما اشترى سكاكين صيد في عام 2016 من محل لبيع الأسلحة، حيث قال للبائع إنه يريد الذهاب إلى "صيد الخنازير"، لكن تم اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه مع صديق له.

ونفى المراهق التخطيط لاستخدام تلك الأسلحة في هجوم إرهابي، وأكد على براءته طوال المحاكمة في حين ادعى اهتمامه بالصيد.

وذكر قاضي محكمة نيو ساوث ويلز العليا، جيفري بيلو، إن هذا الإنكار لا يعتد به، أمام أدلة دامغة على هجوم وشيك.

وأصدر القاضي حكما بالسجن على المراهق لمدة 16 عاما، منها 12 عاما لا تخضع للإفراج المشروط.

وقال القاضي إن المدان انخرط في أعمال "من شأنها أن تجعل أفراد المجتمع يخافون على حياتهم".

وكانت السلطات قد عثرت على مذكرة مع المراهق يتعهد فيها بالولاء لداعش.