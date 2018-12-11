الشرطة الفرنسية: قتيل و3 جرحى في إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورج

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أعلنت الشرطة الفرنسية، عن سقوط قتيل و3 جرحى في إطلاق نار وسط مدينة ستراسبورج، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.
وقالت الشرطة، إن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة.