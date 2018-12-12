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مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين إثر إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية وفرار المهاجم

ستراسبورج (فرنسا) - د ب ا
نشر فى : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 11:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 11:59 م

ذكرت الشرطة، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 11 آخرين في إطلاق نار بأحد أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشرطة أنه يشتبه في وجود دافع إرهابي وراء اطلاق النار.

وفر المهاجم من مكان الحادث، ولكنه ولا يزال طليقا في المدينة الواقعة شرقي فرنسا، والقريبة من الحدود مع ألمانيا.

وقالت سلطات ستراسبورج في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن اطلاق النار ،ويجري البحث عنه بنشاط."

وذكرت صحيفة"لو فيجارو" الفرنسية أنه تم تحديد هوية مطلق النار، مضيفة أنه مطلوب لإجهزة الأمن.

وقام البرلمان الأوروبي، الذي يقع مقره في ستراسبورج، بتفعيل بروتوكول الطوارئ وتم إغلاق المقر لحماية من بداخله، وفقا لمتحدثة باسم الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبى.


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