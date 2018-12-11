إصابة مسؤول أمني تركي في هجوم مسلح شمال البلاد

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أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، بإصابة مدير أمن ولاية ريزة شمالي تركيا، بعدة طلقات نارية جراء هجوم مسلح على مبنى المديرية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المبنى بعد سماع صوت أعيرة نارية داخل المبنى.