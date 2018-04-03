وفد من الجامعة العربية يزور تونس لمتابعة ترتيبات استضافة القمة العربية المقبلة

علمت «الشروق» أن وفدا من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية عبدالله سرور سيقوم بزيارة تونس فى التاسع عشر من الشهر الحالى للوقوف على التحضيرات الخاصة باستضافة تونس للقمة العربية فى دورتها الثلاثين والتى ستعقد فى نهاية مارس القادم.

وقال مصدر دبلوماسى عربى بالجامعة لـ«الشروق» أمس: إنه من المنتظر أن يجرى الوفد مباحثات مع المسئولين بوزارة الخارجية التونسية للاطلاع على الترتيبات اللوجيستية من حيث مقر انعقاد القمة وإقامة الوفود والرؤساء تمهيدا للانتقال إلى مباحثات تتعلق ببنود جدول الأعمال بالتوافق مع الرئاسة التونسية والتشاور مع الدول العربية والأمانة العامة والعمل على ضمان نجاحها.

وكان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أعلن فى القمة العربية فى مدينة الظهران بالسعودية فى إبريل الماضى استضافة بلاده للقمة القادمة بعد اعتذار البحرين.

وكانت تونس استضافت فى مايو عام ٢٠٠٤ القمة العربية فى دورتها السادسة عشرة وذلك بعد اعتذار قدمته لإرجائها ليس له علاقة بالمكان بعد أن كان مقررا لها نهاية مارس حسب الميثاق وإنما يتعلق بتوفير أسباب نجاح هذه القمة.

من جهة أخرى، تعمل الجامعة العربية حاليا للتحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة والتى ستعقد فى بيروت يناير القادم. ومن المقرر أن تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية، منتديين للتحضير لهذه القمة يومى 12 ــ 13 ديسمبر الحالى وهما المنتدى الخاص بمنظمات المجتمع المدنى والمنتدى الخاص بالشباب.

وتبحث القمة التنموية حسب تصريحات الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية كمال حسن على عدد من الموضوعات تم الاتفاق عليها ومنها تقارير مرحلية للإنجاز عما تم فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقرير عن الأمن الغذائى العربى ومبادرة الرئيس السودانى عمر البشير فى هذا الشأن.

كما تبحث تقرير عن البنية التحتية فيما يخص مشاريع الربط البرى والنقل بين الدول العربية، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائى، وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، وميثاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.