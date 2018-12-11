معهد ستوكهولم: 398 مليار دولار إجمالى مبيعات السلاح فى العالم خلال 2017

الولايات المتحدة تتصدر منتجى الأسلحة.. روسيا تطيح ببريطانيا من المركز الثانى.. و3 شركات إسرائيلية فى قائمة الـ 100 الكبار



ذكر معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام «سيبرى»، (مركز بحثى مستقل)، أمس، أن إجمالى المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية بلغت 398 مليار دولار فى عام 2017، مشيرا إلى أن روسيا انتزعت المركز الثانى من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة التى تتصدرها الولايات المتحدة.

وأوضح المعهد فى تقريره السنوى، أن إجمالى مبيعات أكبر 100 شركة دفاع عالمية بلغت 398 مليار دولار فى عام 2017، وذلك بزيادة بنسبة 2.5% عن عام 2016.

وقال بيتر وايزمان، الباحث فى برنامج الإنفاق العسكرى والأمنى بالمعهد: إن الزيادة فى مبيعات الاسلحة عكست الاندماج المستمر بين الشركات و«التطورات فى العالم حيث تنفق البلدان فى أوروبا وروسيا وأماكن أخرى فى العالم الكثير على جيوشها»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2 % إلى 226,6 مليار دولار، أى ما نسبته 57 % من إجمالى مبيعات الشركات المئة المدرجة على القائمة.

وقالت أود فلوران مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكرى فى المعهد إن «الشركات الأمريكية تستفيد بشكل مباشر من الطلب المستمر على الأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)».

كما حافظت شركة لوكهيد مارتن على الصدارة للعام العاشر على التوالى، كأكبر شركة لصناعة الأسلحة، مسجلة مبيعات بلغت 44,9 مليار دولار، بحسب المعهد.

وأشار التقرير إلى أن قائمة «أكبر مائة» شركة فى مجال صناعة الأسلحة والخدمات العسكرية تضم عشر شركات روسية بلغت حصتها من المبيعات 9.5%، وبلغ إجمالى مبيعاتها 37,7 مليار دولار، وبذلك انتزعت روسيا المركز الثانى فى القائمة الذى كانت تحتله بريطانيا منذ 2002.

ونوه التقرير إلى دخول شركة روسية للمرة الأولى نادى أكبر عشر شركات لصناعة الأسلحة مع تسجيل مبيعات «ألماز ــ أنتى» زيادة بنسبة 17 % فى 2017 إلى 8,6 مليارات دولار. وتصنع الشركة أنظمة الدفاع الجوى، بما فى ذلك منظومة (إس ــ 400).

وقال كبير الباحثين فى المعهد سيمون فيزمان فى بيان إن «الشركات الروسية تسجل منذ 2011 نموا كبيرا فى مبيعات الأسلحة، مضيفا أن «ذلك يتماشى مع السياسة الروسية بزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها».

إلى ذلك، حافظت بريطانيا على مكانتها، كأكبر منتج للأسلحة فى أوروبا الغربية، رغم تراجعها إلى المركز الثالث عالميا وقد بلغ إجمالى مبيعاتها 35,7 مليار دولار. وقد حلت شركة «بى إيه إى» البريطانية رابعة فى قائمة أكبر 100 شركة دفاع عالمية.

ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية كان هناك سبع شركات، ضمن 24 شركة مقراتها فى أوروبا الغربية، تتخذ من بريطانيا مقرا لها. وقال التقرير إن إجمالى مبيعات أسلحة أوروبا الغربية بلغ نحو 95 مليار دولار.

إلى ذلك، أشار تقرير إلى وجود 3 شركات أسلحة إسرائيلية ضمن أكبر 100 شركة، وهم «إلبيت سيستمز» المتخصصة فى الصناعات العسكرية فى المرتبة الـ 28 بمبيعات بلغت 32.3 مليار دولار، وشركة الطيران والفضاء الإسرائيلية (إسرائيل ايروسبيس إندستريز) فى المركز الـ 41 بحجم مبيعات بلغ 24.8 مليار دولار، وشركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتطورة، فى المركز الـ 45 بمبيعات بلغت 22.1 مليار دولار.

كما أفاد التقرير بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24 % فى 2017 ما يعكس توجها لدى أنقرة «لتطوير قطاع صناعة الأسلحة من أجل تلبية الطلب المتنامى على الأسلحة وتقليص اعتمادها على الموردين الأجانب».

وبلغت مبيعات الأسلحة من الشركات الهندية الأربع المصنفة ضمن أفضل 100 شركة، 7.5 مليار دولار فى عام 2017.

وأشار المعهد إلى استثناء التقرير للصين بسبب عدم توفر أى أرقام أو بيانات عنها.

يذكر أن معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدى. ويتابع المعهد الإنفاق العسكرى والصراعات فى العالم. وبدأ فى إحصاء مبيعات الاسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.