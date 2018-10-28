رئيس المطار الجديد في العاصمة الألمانية يتوقع إتمامه في صيف 2019

أشارت تقديرات رئيس المطار الجديد للعاصمة الألمانية برلين، انجلبرت لوتكه دالدروب، إلى إمكانية إتمام المطار في صيف 2019.

وقال لوتكه دالدروب أمام لجنة المطار في برلمان ولاية براندنبورج، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن لاختبارات كفاءة مرافق المطار أن تبدأ بحلول هذا الموعد.

في الوقت نفسه، ذكر لوتكه دالدروب أنه لا يزال هناك عدم اتفاق مع خبراء هيئة الرقابة الفنية الألمانية (تي يو في) حول ما إذا كان من الممكن أن تبدأ الاختبارات أوائل أو أواخر الصيف، موضحا أن الهيئة تتوقع فترة زمنية لهذه الاختبارات أطول من الفترة التي تتوقعها الرئاسة التنفيذية.

وأعرب لوتكه دالدروب عن اعتقاده بأن هذه الاختبارات يمكن إتمامها على أية حال في خريف 2019، وتابع أن هذا الأمر ضروري حتى يتم التمكن من افتتاح المطار في خريف 2020 كما هو مخطط له.

واعترف لوتكه دالدروب باستمرار الوضع الحرج لنظام الإنذار من الحرائق الذي يشمل30 ألف جهاز وأربع لوحات تحكم وتوصيل كابلات تيار الطوارئ وإضاءة الطوارئ.

وذكر لوتكه دالدروب أن أجهزة رش المياه والتحكم في استخراج الدخان في حال حدوث حريق، جاهزة إلى حد كبير.